Италия

Наставник Атлетика прокомментировал предстоящий матч за Суперкубок Испании.

В финальном матче за Суперкубок Испании сойдутся мадридский Реал и Атлетик Бильбао.

Главный тренер команды из Страны Басков Марселино прокомментировал предстоящий матч отметив, что встреча не будет легкой для его коллектива.

"Берчиче себя чувствует хорошо, но не буду анонсировать его игру в основном составе. Может сыграет, может нет.

Что касается матча, то если бы мы думали о чем-то другом, кроме победы — мы были бы глупцами. Я всегда настроен оптимистично, также как и мои футболисты. Кроме победы не видим другого исхода матча.

Быть в финале — большая заслуга всего коллектива Атлетика. Мы соревнуемся с представителями Лиги чемпионов на самом высоком уровне и добираемся до финала — это очень дорого нам. Финал — это ликование одних и разочарование другой команды.

Обыграть Реал было бы огромным достижением. Тем не менее, победа не будет легкой. Мы не сможет выйти и так просто и непринужденно обыграть соперника такого уровня.

Вильямсы? Надеюсь, они будут иметь решающее влияние на удачный для нас исход поединка. Конечно, у Иньяки больше опыта, но у всех есть свой потенциал. Блестящая команда складывается с блестящих личностей.

У нас есть свои аргументы Реалу и они отличаются от тех, что предложила Барселона нашему сопернику в полуфинале", — приводит слова специалиста Marca.

Поединок Атлетик — Реал Мадрид состоится сегодня в 20:30 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн трансляция поединка.