Италия

"Грифоны" по-прежнему не могут найти замену Андрею Шевченко.

Дженоа продолжает переговоры с потенциальным преемниками Андрея Шевченко на посту главного тренера команды.

"Грифоны" долгое время вели переговоры с Бруно Лаббадией и ожидалось, что именно он возглавит команду. Тем не менее, по информации Фабрицио Романо, стороны не сумели найти точки соприкосновения и вынуждены свернуть переговоры.

Таким образом, главными претендентами на вакантную должность являются Роландо Маран и Давиде Никола.

Отметим, что первый свой матч без Андрея Шевченко Дженоа разгромно проиграла Фиорентине (0:6).

Ранее сообщалось, что стан Дженоа покинул опытный защитник.