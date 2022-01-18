Решающим стал выход на поле Чиро Иммобиле.
лацио - удинезе, getty images
18 января 2022, 21:15
В рамках 1/8 финала Кубка Италии Лацио на своем поле принимал Удинезе.
Команды проводили поочередные атаки на протяжении большей части поединка, которые редко завершались опасными моментами. Матч плавно перетек в дополнительное время, где вышедший на замену Иммобиле точным ударом вывел свою команду в четвертьфинал Кубка Италии.
Лацио — Удинезе 1:0
Гол: Иммобиле, 106
Лацио: Рейна — Марушич (Хисай, 80), Патрик, Луис Фелипе, Лаццари — Луис Альберто, Лейва (Катальди, 46), Милинкович-Савич — Дзакканьи (Моро, 46), Мурики (Иммобиле, 71), Фелипе Андерсон (Ромеро, 103)
Удинезе: Сильвестри — Зегелар, Перес (Нуйтинк, 108), Родриго Бекао — Удоджи, Уолас (Макенго, 90), Яяло (Арслан, 77), Самарджич, Соппи — Пуссетто (Нестеровски, 108), Саксесс (Бету, 67)
Предупреждения: Луис Фелипе, Патрик, Катальди, Андерсон, Хисай, Моро, Бекао, Зегелаар, Пуссетто, Перес, Соппи, Арслан.