Италия

Итальянскому клубу не нравится факт отсутствия игровой практики у футболиста.

20-летний воспитанник генуэзской Дженоа Пьетро Пеллегри уже полгода фактически является футболистом Милана, однако на данный момент выступает на правах аренды во французском Монако.

"Россонери" таким образом намеревались дать юному игроку необходимую игровую практику по ходу текущего сезона, но за первую половину сезона нападающий сыграл всего в шести матчах (127 минут) за "монегасков", не отметившись при этом результативными действиями.

Подобная динамика серьезно тревожит Милан, поэтому, как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, "красно-черные" намерены досрочно завершить арендное соглашение своего игрока с его экс-клубом, заплатив при этом четыре миллиона евро.

Переговоры с Монако, на данный момент, затягиваются, так как изначально футболист должен был обойтись итальянскому клубу в 6 млн евро, при условии еще года выступлений во Франции.

При этом, Милан во второй половине сезона не нуждается в услугах игрока, поэтому отдаст его в очередную аренду — в Торино.

Отметим также и тот факт, что Монако заплатил за Пеллегри зимой 2018 года 20,9 млн евро, а в данный момент сезона игрок продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения.