Италия

Ожидается, что 20-летний итальянец отправится в туринский клуб на 18 месяцев.

Юный нападающий Милана Пьетро Пеллегри, вероятно, в зимнее трансферное окно отправится за игровой практикой в другой клуб из итальянской Серии А.

Несмотря на то, что права на 20-летнего итальянца принадлежат Монако, "россонери" активируют опцию выкупа игрока на постоянной основе за 4,5 миллиона евро и собираются отправить его в Торино на правах арендного соглашения на 18 месяцев.

Как сообщает журналист Николо Скира, переговоры между Миланом и Торино находятся на финальной стадии, и в скором времени Пеллегри должен присоединиться к новому клубу.

В текущем сезоне Пьетро Пеллегри сыграл в футболке "россонери" всего шесть неполных матчей в Серии А, проведя на поле в общей сложности 127 минут.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.