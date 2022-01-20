Италия

Контракт иранского форварда с Зенитом истекает летом 2022 года.

Агенты нападающего Сердара Азмуна находятся в поисках нового клуба для своего клиента, поскольку его контракт с Зенитом истекает летом 2022 года.

Как сообщает журналист Николо Скира, услуги 27-летнего иранца были предложены Милану в последние несколько часов.

Однако, по информации источника, Азмун не входит в сферу интересов "россонери".

В текущем сезоне Сердар провел 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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