Италия

Новый наставник "грифонов" поделился мыслями накануне дебютного поединка во главе клуба.

Новый главный тренер Дженоа Александер Блессин поделился мыслями после своего назначения на пост главного тренера команды.

Специалист считает, что ему по силам вывести команду из затяжного кризиса.

"Я счастлив связать свое будущее с Дженоа. Жду не дождусь начало работы с командой. Я здесь, чтобы вернуть в Дженоа хорошие времена, а болельщикам — хорошее настроение", — написал Блессин в своем Instagram.

Отметим, что контракт рассчитан до лета 2024 года.

На данный момент Дженоа занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков после 22 матчей.

Ранее Блессин рассказал о деталях переговоров с "грифонами".