Италия

Немецкий специалист прокомментировал назначение в генуэзский клуб.

Новый главный тренер Дженоа Александер Блессин раскрыл подробности назначения в генуэзский клуб, где он заменил Андрея Шевченко.

"Все произошло так быстро. Все было решено за 24 часа, мне еще сложно осознать все. Я даже не успел попрощаться с игроками Остенде на тренировке, потому что еще ничего не было решено.

Дженоа сделала мне предложение, от которого я не мог отказаться. У этого клуба есть традиции в Серии А, мне предложили здесь долгосрочный проект. Это большой шаг в моей карьере, но я всегда буду благодарен Остенде", – рассказал Блессин в интервью официальному сайту Остенде.

На данный момент Дженоа занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков после 22 матчей.