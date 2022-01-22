Италия

Римский клуб хочет укрепить линию обороны.

Центральный защитник итальянской Вероны Николо Казале лишь в этом сезоне получил полноценную возможность играть в стартовом составе своего родного клуба, и уже успел принять участие в 22 матчах, не отметившись результативными действиями.

Несмотря на свой юный, 23-летний, возраст, футболист имеет в послужном списке опыт выступлений уже в шести клубах, Вероне, Перудже, Прато, Зюдтироле, Венеции и Эмполи, в большинстве случаев играя в их составе на правах арендного соглашения.

Прогресс юноши не остался незамеченным более сильными коллективами страны, а неаполитанский Наполи стал одним из первых, кто проявил интерес к подписанию игрока линии обороны.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "орлы" готовы отдать за исполнителя 10 млн евро, если он совершит полноценный переход уже во время зимнего трансферного окна.

Портал Transfermarkt оценивает Казале в 4 млн евро, а его действующий контракт завершается летом 2026 года.