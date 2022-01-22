Италия

Лацио и Аталанта в унылом матче в Риме обошлись без голов.

Команде Джан Пьеро Гасперини предстоял тяжелейший выезд в Рим на матч с местным Лацио в 23-м туре итальянской Серии А. "Тяжелейший" этот поединок должен был быть потому, что главный тренер Аталанты не смог рассчитывать на 9 игроков основного состава. Давайте перечислим: Руслан Малиновский, Мартен Де Рон, Робин Госенс, Дуан Сапата, Лукас Муриэль, Йосип Иличич, Марио Пашалич, Ханс Хатебур и Тен Копмейнерс. Правда, и Маурицио Сари не мог рассчитывать на Педро, Штефан Раду, Франческо Ачерби, Данило Катальди.

Команды с первых же минут обозначали, что предпочитают осторожный футбол и грамотно позиционно обороняться. Много борьбы и мелкого брака в передачах в центре поля. Как следствие минимальное количество подходов к воротам друг друга и вообще каких-либо моментов. В первом тайме даже и нечего вспомнить. Несколько дальних ударов в исполнении обеих команд. На этом все...

Во второй половине встречи ситуация не сильно изменилась. На 51-й минуте Пессина нанес первый удар в створ в отчетном матче — точно в руки Стракоше.

На 64-й минуте Лацио создал единственный, действительно опасный, момент в нашем матче. Дзакканьи очень мощно пробил с метров 12-13 в нижний угол — Аталанту спасла штанга! В ответной же атаке неплохо бил Миранчук из-за пределов штрафной площади, но не попал в дальний угол.

На 74-й минуте опасно пробивал Марушич в дальнюю девятку, но мяч пролетел над перекладиной. На этом, пожалуй, и все. Ничья 0:0 в Риме.

Аталанта идет на четвертом месте, опережая преследующий Ювентус на два очка. У "Богини" 43 пункта в турнирной таблице. Лацио — шестой и 36 баллов.

Лацио — Аталанта 0:0

Лацио: Стракоша — Хюсай (Лаццари, 69), Патрик, Фелипе, Марушич — Милинкович-Савич, Лейва, Альберто (Башич , 79) — Андерсон, Иммобиле, Дзаканьи.



Аталанта: Муссо — Джимсити, Демирал, Паломино — Дзаппакоста, Фройлер, Скалвини (Мехле, 60), Пеццела — Пессина (Сидибе, 85), Миранчук (Толой, 70) — Пикколи (Ди Нипоти, 85).

Предупреждения: Пеццела, Дзаппакоста, Толой.