Италия

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Миланский Интер в рамках 23-го тура итальянской Серии А прошел на грани от потери очков в домашней игре против Венеции, однако усилиями Эдина Джеко на последней минуте основного времени таки добыл победу.

Обзор матча:

Интер — Венеция 2:1

Голы: Барелла, 40, Джеко, 90 — Анри, 19

Интер: Ханданович, Дармиан (Думфрис, 73), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 46), Перишич, Брозович (Весино, 82), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 72), Джеко, Мартинес (Санчес, 73).

Венеция: Ледзерини, Модоло, Кальдара, Чеккарони, Улльманн, Ампаду, Вакка (Фьордилино, 25), Кюизанс (Перец, 66), Тессманн (Кийин, 66), Анри (Нани, 82), Окереке (Сигурдссон, 82).

Предупреждения: Барелла (25), Бастони (27), Ледзерини (40), Модоло (45), Кийин (68), Кальдара (79), де Врей (80).