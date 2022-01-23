Италия

В еще одной встрече Торино расписало мировую с Сассуоло.

Состоялись очередные поединки 23 тура итальянской Серии А.

В первой встрече Специя на своем поле минимально обыграла Сампдорию со счетом 1:0. Единственный и победный гол был забит на 69 минуте, а его автором стал Даниэле Верде, который воспользовался передачей вышедшего на замену вместо украинца Виктора Коваленко — Кевин Агудело.

После 23 игр Специя набрала 25 очков и поднялась на 14 место в турнирной таблице Серии А, а у Сампдории — 20 баллов и 16 строчка.

Специя — Сампдория 1:0

Гол: Верде, 69.

Специя: Проведель — Амиан, Эрлич, Николау, Реца — Кивьор — Верде (Антисте, 86), Коваленко (Агудело, 64), Сала (Феррер, 74), Гьяси — Манай (Нзола, 74).

Сампдория: Фальконе — Берешински, Феррари (Торрегросса, 90+1), Маньяни, Ауджелло (Мурру, 77) — Торсби (Виера, 77), Экдаль, Ринкон — Кандрева — Габбьядини, Капуто.

Предупреждения: Эрлич, Верде — Торсби, Экдаль, Ринкон.

Удаление: Экдаль, 73 (вторая желтая карточка).

Во второй игре Наполи уверенно обыграл Салернитану со счетом 4:1. В составе "неаполитанцев" результативными ударами отметились Жуан Жезус, Мертенс, Ррахмани и Инсинье. При этом два из четырех мячей были забиты с пенальти. У гостей единственный гол забил Бонаццоли. Также отметим, что с 51 минуты гости играли в меньшинстве после удаления Весели.

После 23 игр Наполи набрал 49 очков и находится на втором месте, отставая от Интера на четыре балла, но у "нерадзурри" есть игра в запасе. У Салернитаны 10 баллов и последняя строчка.

Наполи — Салернитана 4:1

Голы: Жуан Жезус, 17, Мертенс, 45+3 (с пенальти), Ррахмани, 47, Инсинье, 53 (с пенальти) — Бонаццоли, 33.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо (Дзаньоли, 76), Ррахмани, Жуан Жезус, Мариу Руи (Гулям, 76) — Лоботка, Руис (Политано, 64) — Лосано (Инсинье, 46), Зьелински, Эльмас — Мертенс (Осимхен, 64).

Салернитана: Белец — Весели, Богдан, Гальоло, Делли Карри — Вергани (Руссо, 62), Оби, Ди Таккьо, Скьявоне (Ярошински, 36), Кешрида — Бонаццоли (Сими, 79).

Предупреждения: Делли Карри, Оби, Весели.

Удаление: Весели, 51 (вторая желтая карточка).

В еще одной встрече Торино расписало мировую с Сассуоло. Матч закончился со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Распадори на 17 минуте, гости ответили точным ударом Санабрии на 88 минуте.

После 22 игр Торино набрал 32 очка и находится на 10 месте, а у Сассуоло 29 баллов и 11 строчка.

Торино — Сассуоло 1:1

Голы: Санабрия, 16 — Распадори, 88.

Торино: Милинкович-Савич — Зима, Бремер, Родригес — Синго, Лукич, Мандрагора (Побега, 70), Войвода — Прат (Баселли, 84), Брекало (Пьяца, 70), Санабрия.

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Кириакопулос — Фраттези, Лопес, Харруи (Рожерио, 46 (Дефрель, 55)) — Берарди, Распадори (Руан, 90), Скамакка.

Предупреждения: Мандрагора, Бремер, Побега, Юрич — Рожерио, Скамакка, Фраттези.