Италия

Обозреваем события в чемпионате Италии.

Очередной тур Серии А получился специфическим: оба центральных матча завершились нулевой ничьёй. Осуществился несколько подзабытый формат "гроссмейстерских" результатов, когда ведущие команды Италии устраивали тактическую дуэль с целью не проиграть. Сложилось впечатление, что Милан с Ювентусом могли бы отыграть хоть десять часов подряд – и всё равно на табло светились бы нули.

Матч в Риме между Лацио и Аталантой был чуть поживее, да и там чересчур защитный сценарий объясняется потерями команды Гасперини, но зрелищность на этот раз надо было искать в других городах. Гарантированный вариант – Эмполи. Команда Андреаццоли даже проигрывает эффектно.

Турнирные изменения застряли на полпути. Интер, сумев дожать Венецию, оторвался от конкурентов на четыре очка (плюс матч в запасе). Наполи догнал Милан, а вот Ювентус так и не сумел обойти Аталанту, хотя в случае победы занял бы место в зоне Лиги чемпионов. Впрочем, вся борьба ещё впереди, хотя ещё в начале года лидирующая четвёрка держалась на расстоянии от конкурентов.

Внизу таблицы отмечаем результаты Специи, которая снова обыграла команду из Генуи и сумела оторваться от зоны вылета на целых восемь очков. К слову, "орлята" тоже представляют Лигурию, и их дербийные успехи дают возможность говорить, что подопечные Тьяго Мотты – лучшая команда региона.

Классика старой Италии

Лучшим средством от бессонницы в воскресный вечер была игра Милана с Ювентусом. Безоговорочная, чистейшая нулёвка, словно вынырнувшая откуда-нибудь из начала 2000-х, когда итальянский футбол критиковали за слишком оборонительную тактику. Можно ли назвать этот результат обоюдно удовлетворительным? Скорее уж радовался Интер, который оторвался от земляков.

Милан в целом выглядел убедительнее. Он владел территориальным преимуществом и хотя бы четыре раза ударил в створ ворот – у Ювентуса вообще ни одного попадания. Моменты в первом тайме даже можно назвать опасными – речь о пристрелке Калабрии. Впрочем, даже "россонери" не наработали на гол. Миланский показатель xG – 0,71. Это больше, чем 0,35 у Ювентуса, но всё равно недостаточно, чтобы говорить об упущенной победе.

Одним из главных событий матча была травма Ибрагимовича, который ушёл с поля на 28-й минуте. Снова Златана подвело ахиллово сухожилие. Если уровень его игры с годами почти не ухудшается, то травмы, увы, докучают регулярно. Не факт, конечно, что с Иброй миланцы смогли бы дожать соперника, но заменивший его Жиру в игру не вошёл, допустив слишком много технического брака.

Ювентус, пожалуй, добился своего. Не было заметно, чтобы "бьянконери" хотели в этом матче чего-то большего, чем нулевая ничья – и это несмотря на турнирную ситуацию, когда победа выводила бы команду на четвёртое место. Когда Аллегри не было на скамейке, Юве мог устроить безумие вроде победы 4:3 над Ромой. Когда Макс вернулся, мы снова увидели максимально осторожную команду, где даже Дибала запомнился по отборам на своей половине поля.

Половина Аталанты

Нечто похожее за день до того наблюдалось на Олимпико, где Лацио так и не пробил Аталанту. Ещё один матч, далёкий от нынешнего образа Серии А как самого зрелищного из топ-чемпионатов. Разве что моментов было всё-таки чуть больше, особенно в втором тайме, когда "лациали" даже попали в штангу.

Такое содержание футбола, впрочем, объясняется колоссальными потерями Аталанты. По разным причинам выпала практически вся "группа атаки": Сапата, Муриэль, Иличич, Малиновский. Пришлось Гасперини выпускать наполовину резервный состав, где нашлось место Миранчуку с Пикколи, а в запасе остались совсем уж необстрелянные юнцы. Неудивительно, что команда из Бергамо делала акцент на оборону – там вышло более-менее привычное сочетание игроков.

Лацио своего не добился, и это камень в огород Маурицио Сарри. Римляне определённо хороши против аутсайдеров, но в лобовых матчах регулярно оказывают проигравшими – ничья в данном случае мало чем отличается от поражения. Иммобиле закрыли, редкие шансы не удалось реализовать, и даже финального штурма не получилось. До Аталанты целых семь очков, причём у бергамаски на игру меньше. Похоже, непопадание "лациали" в Лигу чемпионов становится делом решённым.

Интер играет до конца

Вот кто добивается результата, несмотря на все сложности, так это новая команда Симоне Индзаги. Интер, уступая по ходу матча, вырвал победу в кубковом поединке с Эмполи, а теперь провернул аналогичный трюк против Венеции, которая вела в счёте по ходу первого тайма. Снова "нерадзурри" забили на последних минутах, только сейчас обошлось без чудес а-ля гол Раноккьи "ножницами". Получилось даже банально: Думфрис навесил, Джеко ударил головой. До этого в первом тайме отличился Барелла. Удивительная особенность Интера – в этом составе может забить кто угодно.

Настораживает, что Интер создал не так уж много шансов у ворот гостей. Создаётся впечатление, что тяжёлая победа в Суперкубке отняла слишком много сил, и каждый последующий матч "нерадзурри" играют на пределе возможностей. С другой стороны, турнирное положение впору называть отличным: приятный отрыв от конкурентов плюс матч в запасе – претензии на второй "скудетто" подряд обозначены с кристальной чёткостью.

Уголок веселья

К счастью, далеко не во всех матчах устраивали "гроссмейстерские" ничьи. Победы Ромы и Наполи – нормальные итальянские матчи с уймой голов и насыщенным развитием событий.

Неаполитанцы раскатали главного аутсайдера сезона, Салернитану. Некоторой оговоркой в этом матче стал неожиданный гол Бонаццоли, когда гости сравняли счёт по ходу первого тайма, но 11-метровый перед самым перерывом возымел решающее значение, а два быстрых гола во втором тайме и удаление у "морских коньков" решили исход регионального дерби. Наполи выздоравливает в прямом и переносном смысле: месяц назад состав команды напоминал то, что сейчас происходит с Аталантой, а вот теперь близок к оптимальному.

Римляне тоже забили четыре мяча, но там формат был несколько иным. В первом тайме Рома лихо разрывала оборону Эмполи. Феерил Абрахам, классно проявил себя Оливейра (пока – лучшее зимнее приобретение клубов Серии А), им успешно помогали Мхитарян и Дзаньоло. После перерыва, однако, "джаллоросси" бросили играть, чем изрядно напрягли своих болельщиков, которые помнят неудачу с Ювентусом. Впрочем, Эмполи успел отыграть только два мяча, избежав крупного поражения.

Как при Шевченко

Потеряла очки Фиорентина, которой пришлось играть без Душана Влаховича. Пьонтек пока не готов заменить его, отсюда и слишком пассивная игра флорентийцев в нападении. Кальяри, который активно выкарабкивается из зоны вылета, смотрелся как минимум не хуже и свою ничью полностью заслужил. Конечно, оговоримся насчёт пенальти, который в самом начале матча не реализовал Бираги, но судьба вернулся должок, и с "точки" не забил уже Жоао Педро.

Дженоа сыграла первый матч под руководством Александера Блессина – немецкого тренера, который по сути и заменил Андрея Шевченко (Абдулай Конко, при котором случились 0:6 от Фиорентины, был лишь временщиком). Пока – ровно тот же результат, что с украинским тренером в первом круге: нулевая ничья с Удинезе, которая ничего не даёт генуэзцам в турнирном плане.

Торино весь матч гонял Сассуоло, трижды угодив в каркас, но удача была на стороне гостей, которые сравняли в концовке встречи. Важную победу одержала Специя, а Виктор Коваленко играл в основе, заменив там дисквалифицированного Маджоре (правда, единственный мяч забивали уже после его замены). Наконец, Верона ещё в пятницу одолела Болонью благодаря решающему голу Николы Калинича.

Сборная тура

Радунович (Кальяри) — Бремер (Торино), Паломино (Аталанта), Кьеллини (Ювентус) - Калабрия (Милан), Барелла (Интер), Мандрагора (Торино), Лазович (Верона) — Оливейра (Рома), Абрахам (Рома), Мертенс (Наполи)

Лучший игрок тура

Лучший тренер тура

Лучший гол тура

Недим Байрами (Эмполи)

Джанлука Капрари (Верона)

Риккардо Орсолини

Матчи следующего тура

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Турнирная таблица