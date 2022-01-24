Италия

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Наполи в рамках 23-го тура итальянской Серии А воспользовался очередной осечкой Милана, и, после победы над явным аутсайдером — Салернитаной, вернулся на вторую строчку в турнирной таблице за счет преимущества по дополнительным показателям над "россонери".

Обзор матча:

Наполи — Салернитана 4:1

Голы: Жуан Жезус, 17, Мертенс, 45+4 (пен.), Ррахмани, 47, Инсинье, 53 — Бонаццоли, 33

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо (Заноли, 76), Ррахмани, Жуан Жезус, Руи (Гулям, 76) — Лоботка, Руис (Политано, 64) — Лосано (Инсинье, 46), Зьелински, Эльмас — Мертенс (Осимхен, 64).

Салернитана: Белец — Весели, Богдан, Гальоло — Кешрида, Скьявоне (Ярошински, 36), Ди Таккьо, Оби, Делли Карри — Вергани (Руссо, 62), Бонаццоли (Сими, 79).

Предупреждения: Делли Карри, Оби, Весели.

На 51-й минуте удален Фредерик Весели (Салернитана) (второе предупреждение).