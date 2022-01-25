Эквадорец близок к трансферу в стан чемпиона Италии.
фелипе кайседо, getty images
25 января 2022, 12:56
Нападающий Дженоа и сборной Эквадора Фелипе Кайседо близок к трансферу в миланский Интер.
По информации Calciomercato, "змеи" начали переговоры с форвардом, в которых принимал участие и главный тренер команды Симоне Индзаги, которые проходили в режиме видеоконференции из-за коронавируса у специалиста.
Дженоа уже достигла соглашение с нападающим Специи Роберто Пикколи, поэтому не будет препятствовать трансферу.
В текущем сезоне форвард сумел забить один мяч, а также отдать две результативные передачи в восьми матчах Серии А.
Ранее сообщалось об интересе Интера к вингеру Айнтрахта Ф.