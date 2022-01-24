Италия

Вингер Айнтрахта все-таки может оказаться в Италии.

Интер рассматривает варианты усиления левого фланга, подыскивая игрока, который мог бы сыграть как на позиции левого защитника, так и левого полузащитника — сообщает Gazzetta dello Sport.

Кандидат номер один — Филип Костич из Айгтрахта Ф. Также рассматриваются варианты Тимоти Кастань из Лестера и Анхелиньо из РБ Лейпциг. Однако за Кастаня просят 20 миллионов евро, а за Анхелиньо — 18, что для Интера многовато.

Стоит отметить, что Костич чуть не оказался в Серии А минувшим летом, однако трансфер в Лацио сорвался в последний момент.

29-летний Костич провел 43 матча (3 гола) за сборную Сербии и выступал в составе Раднички (64 матча во всех турнирах, 5 голов), Гронингена (50, 12), Штутгарта (63, 8), Гамбурга (65, 9) и Айнтрахта (147, 29)