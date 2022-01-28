Италия

Футболист присоединится к "змеям" на правах аренды.

Дженоа согласовала все детали трансфера форварда команды Фелипе Кайседо в стан Интера.

Футолист перейдет на правах аренды до конца года с правом выкупа футболиста. Чемпион Италии заплатит за аренду 800 тысяч евро.

Ожидается, что о трансфере будет объявлено в ближайшее время, сообщает Джанлука Ди Марцио.

В текущем сезоне форвард сумел забить один мяч, а также отдать две результативные передачи в восьми матчах Серии А.

Ранее Интер объявил о подписании Робина Госенса.