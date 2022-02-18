Италия

Football.ua рассказывает об испанском полузащитнике, который не смог реализовать весь свой потенциал.

Денис Суарес долгое время был подающим надежды и, как любят говорить, в Украине "молодым и перспективным" хавбеком, который должен был дирижировать игрой европейских топ-клубов.

В довольно юном возрасте Суарес присоединился к молодежке Манчестер Сити, как раз в год, когда основная команда выиграла свой первый трофей АПЛ. Несмотря на массу авансов, а также звание лучшего молодого игрока "горожан" в 2012 году, Суарес так ни разу и не сыграл за основной состав в АПЛ, ограничившись лишь двумя появлениями в Кубке английской лиги. Дальше в карьере испанца была Барселона и Арсенал.

Football.ua разобрался, что случилось с молодым и перспективным хавбеком, который сейчас хоть и является основным футболистом Сельты, но конфликтует с президентом команды и рискует покинуть "кельтов" в летнее трансферное окно.

История

Суарес, как и Эдегор, в довольно раннем возрасте привлек к себе внимание больших клубов. На момент его перехода в стан Манчестер Сити ему было всего 17 лет. Неудачный вояж в Англию можно объяснить серьезной конкуренцией в центре поля, а также неопытностью.

Однако талант футболиста разглядела Барселона, которая предложила футболисту контракт, отправив того сразу набираться опыта в Севилью. Суарес сходу завоевал место в стартовом составе, отличившись в дебютном сезоне приличными 6+5 за 46 матчей, забив три мяча в Лиге Европы.

После удачного сезона его сразу выкупил Вильярреал, где, казалось, Денис оброс "мышцами" и после второго удачного подряд сезона снова отправился покорять Барселону.

Что пошло не так?

За три года в составе "блаугранас" Денис Суарес не смог показать хотя бы половины того уровня, на который рассчитывали боссы клуба. В своем первом сезоне хавбек имел достаточно игровой практики и казалось, что сейчас футболист начнет блистать. 26 матчей, 1+4 по системе "гол + пас", однако дальше пошел лишь регресс.

Футболиста стали донимать травмы, которые перемешивались с банальным непопаданием в состав и закончилось все арендой в лондонский Арсенал. В АПЛ Суарес сыграл всего 4 матча, в общей сложности наиграв 68 минут и пропустив заключительные шесть туров по причине, что неудивительно, очередной травмы.

Перед сезоном-2019/20 Суарес перешел в Сельту, а за трансфер команда из Виго заплатила 12 млн евро.

Что сейчас?

Можно было бы сказать, что испанский центрхав нашел свою команду — он имеет стабильную игровую практику, пользуется уважением со стороны тренера, однако характер к нему пришел лишь в 28 лет. Это не тот характер, которым люди "пробивают стены" и добиваются успеха. Это тот характер, который только мешает. Сейчас Денис конфликтует с президентом Сельты Карлосом Моуриньо — функционер не намерен поднимать зарплату плеймейкеру, статистика которого в этом сезоне оставляет желать лучшего — всего 2+1 в 22 матчах Ла Лиги этого сезона.

Сейчас главный тренер "кельтов" Эдуардо Коудет ведет переговоры с Моуриньо о том, чтобы не продавать Суареса до конца его контракта (лето 2023 года), однако 76-летний функционер не желает терпеть требования футболиста по зарплате в отношении не самого богатого клуба Испании. Сейчас хавбек получает порядка 100 тысяч евро в неделю, однако желает большего.

Это не тот характер, который нужно проявлять при таком уровне игры. На вопрос о том, почему Суарес не смог закрепиться в Манчестер Сити, Арсенале или Барселоне, лежит в словах самого испанца: "Вальверде даже не позвонил мне, когда я ушел из клуба. Неужели ему настолько плевать на меня?". Это слова подростка, которого только что бросила девушка.

Что будет с Денисом Суаресом дальше?

Вряд ли Суарес сможет добиться того успеха, которого от него ожидали в Барселоне. Футболист, который умеет бороться за количество нулей в контракте, но не за место в стартовом составе, не сможет заинтересовать большие клубы.

Вокруг хавбека нет слухов, которыми можно было бы оперировать касаемо его будущего, а поэтому видится лишь переход в другой европейский середняк, или вояж на заработки в ОАЭ или США. Вопрос лишь в том, когда это случится — загладит ли главный тренер Сельты конфликт между Суаресом и президентом Моуриньо, или же функционер предпочтет остаться принципиальным в сложившейся ситуации и отправит Дениса в свободное плавание.