Италия

Полузащитник будет выступать в генуэзском клубе до конца сезона.

Полузащитник миланского Интера Стефано Сенси, которым прошлым летом активно интересовался донецкий Шахтер, в новом сезоне так и не смог получить достаточное количество игрового времени, сыграв всего в 12 матчах (195 минут), забив при этом один гол.

Именно по этой причине 26-летний футболист принял решение отправиться на поиски игровой практики в другой клуб до конца сезона, чему его нынешний клуб совершенно не стал противиться.

Переговоры между Интером и Сампдорией проходили в неспешном режиме, однако о их судьбе не было известно совершенно никакой информации, несмотря на согласие всех сторон.

Режим тишины в итоге неожиданным образом первым сумел нарушить официальный сайт итальянской Серии A, который в одном из своих разделов ведет информацию о переходах внутри чемпионата.

Ни один из клубов при этом еще не отмечался сообщениями на данную тему.

Стоит отметить, что контракт Сенси завершается аккурат в конце текущего сезона, поэтому по возвращению из стана лигурийской команды он будет фактически находиться в статусе свободного агента.