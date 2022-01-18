Италия

Вопрос с переходом практически решен.

Полузащитник Интера Стефано Сенси дал согласие на аренду в Сампдорию, и трансфер состоится в ближайшее время — сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Клубы согласовали между собой обмен Сенси на Мортена Торсби (на правах аренды до конца сезона), причем норвежский полузащитник тоже согласился на переход. Дело оставалось за решением Стефано.

26-летний Сенси провел 8 матчей за национальную сборную Италии (3 гола) и выступал за Сан-Марино (61 матч во всех турнирах, 11 голов), Чезену (33, 3), Сассуоло (68, 5) и Интер (51, 3).

25-летний Торсби провел 12 матчей (0 голов) за национальную сборную Норвегии и выступал за Стабек (2 гола во всех турнирах, 0 голов), Херенвен (130, 13) и Сампдорию (72, 7).