Италия

Хавбек все же может сменить клуб зимой.

Несмотря на заинтересованность главного тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини сохранить в своем составе Алексея Миранчука, Лацио не оставляет идеи заполучить российского хавбека.

По информации Corierre dello Sport, президент "орлов" Клаудио Лотито обратился к руководству Аталанты с вопросом о возможности аренды футболиста с последующим правом выкупа.

Сам же Миранчук не против такого развития событий, так как не имеет стабильного места в стартовом составе и хочет выступать более регулярно.

В текущем сезоне Серии А на счету россиянина один гол и три голевых передачи в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что Миранчук выбыл на несколько недель из-за травмы.