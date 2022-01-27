У российского хавбека Аталанты мышечная травма.
Алексей Миранчук, Getty Images
27 января 2022, 19:59
Полузащитник Аталанты Алексей Миранчук не сможет помочь своей команде в ближайших поединках. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
У 26-летнего россиянина повреждение задней поверхности бедра, из-за чего он будет вынужден пропустить от 20 до 25 дней.
Футболист травмировался в поединке против Лацио в матче 23 тура итальянской Серии А.
В нынешнем сезоне Миранчук провел 16 поединков, в которых забил один гол и отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что Гасперини заблокировал переговоры Аталанты с Дженоа по Миранчуку.