Абдельхамида Сабири продолжит карьеру в Серии А.
абдельхамид сабири, getty images
29 января 2022, 14:54
Самдория продолжает усиливаться перед возобновлением чемпионата Италии.
Так, клуб из Генуи объявил об очередном трансфере.
Полузащитник Асколи Абдельхамида Сабири перешел в стан "моряков" на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.
В текущем сезоне 25-летний немец провел 11 матчей за Асколи в рамках Серии В, в которых трижды сумел отличиться забитыми мячами.
Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро.