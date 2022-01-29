Самдория продолжает усиливаться перед возобновлением чемпионата Италии.

Так, клуб из Генуи объявил об очередном трансфере. 

Полузащитник Асколи Абдельхамида Сабири перешел в стан "моряков"  на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

В текущем сезоне 25-летний немец провел 11 матчей за Асколи в рамках Серии В, в которых трижды сумел отличиться забитыми мячами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро.