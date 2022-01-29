Италия

Абдельхамида Сабири продолжит карьеру в Серии А.

Самдория продолжает усиливаться перед возобновлением чемпионата Италии.

Так, клуб из Генуи объявил об очередном трансфере.

Полузащитник Асколи Абдельхамида Сабири перешел в стан "моряков" на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

В текущем сезоне 25-летний немец провел 11 матчей за Асколи в рамках Серии В, в которых трижды сумел отличиться забитыми мячами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро.