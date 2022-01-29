Италия

Экс-подопечный Андрея Шевченко продолжит карьеру в стане чемпионов Италии.

Нападающий Дженоа Фелипе Кайседо подписал контракт с миланским Интером.

Футболист перебрался в стан чемпионов Италии на правах аренды до конца сезона 2021/22. О возможном праве выкупа не сообщается.

В текущем сезоне форвард сумел забить один мяч, а также отдать две результативные передачи в восьми матчах Серии А.

Ранее стала известна сумма, которую Интер заплатит за аренду Кайседо.