Италия

Футболист в этом сезоне только перешел во "взрослую" команду своего клуба.

Итальянский Милан использует зимнее трансферное окно не только ради решения насущных кадровых проблем, но и для построения своего будущего за счет привлечения в клуб новых юных футболистов.

Одним из таких уже в скором времени может стать центральный полузащитник Чезены, выступающей в Серии C, Томмасо Берти.

В текущем сезоне 17-летний футболист начал делать свои первые шаги во "взрослом" футболе, и фактически сразу стал регулярным игроком ротации.

17 матчей (561 минута), за которые удалось по разу отличиться голом и голевой передачей, — те показатели, которые привлекли внимание "россонери", заставив их выложить 1 млн евро в качестве предложения для клуба из области Эмилия-Романья.

Переговоры между клубами по данному игроку все еще продолжаются, а мы отметим, что портал Transfermarkt оценивает исполнителя в скромные 500 тыс. евро.