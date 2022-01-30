Италия

Полузащитник редко появлялся на поле в текущем сезоне.

Трансфер французского полузащитника Лиза Муссе из Борнмута в Шеффилд Юнайтед летом 2019 года стал на тот момент наиболее дорогостоящим в истории "клинков", однако за три года выступлений в новом коллективе футболист центральной линии так и не стал по-настоящему "своим" для клуба из Чемпионшипа.

25-летний исполнитель провел 53 матча в составе Шеффилд Юнайтед (9 голов и 4 голевые передачи), после чего принял решение, что нуждается в новых вызовах в своей спортивной карьере.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, предоставить их французу может итальянская Салернитана, которая выступила с предложением о трансфере игрока, а в условиях подходящего к завершению зимнего трансферного окна команды решили спешно начать переговоры.

Согласно оперативным данным, сегодня Муссе прибудет в Италию, где у него запланирован медосмотр, по итогам которого может быть открыт доступ к окончательному оформлению сделки.

В текущем сезоне Лиз отыграл всего семь матчей (320 минут), забив при этом три гола.

Портал Transfermarkt оценивает игрока Шеффилд Юнайтед в 8 млн евро.