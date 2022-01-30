Италия

Футболист не играл в текущем сезоне.

Генуэзская Дженоа продолжает формировать состав под завершение зимнего трансферного окна, а одним из заключительных ее исходящих трансферов может стать сербский опорный полузащитник Иван Радованович.

Контракт 33-летнего футболиста завершается в конце текущего сезона, однако "россоблу", по всей видимости, не упустили возможность заработать хоть какие-то средства за его уход, предложив услуги игрока терпящей бедствие Салернитана.

Возрастному игроку, согласно информации итальянского журналиста Николо Скиры, был предложен контракт до 2023 года.

Стоит отметить, что в текущем сезоне игрок ни разу не появился на футбольном поле, в то время как в прошлом футбольном году был основным в составе своей команды, сыграв в 35 матчах.

Ориентировочная трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 500 тыс. евро.