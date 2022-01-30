Италия

Болельщики Юве подкололи фанов "фиалок".

После перехода Душана Влаховича из Фиорентины в Ювентус, ультрас "фиалок" посылали недоброжелательные месседжы в адрес игрока.

Ультрас-группа Ювентуса решили не молчать и потроллили болельщиков команды из Флоренции.

"От Баджо до Влаховича, переходя к Кьезе... Спасибо, филиал, и до следующей продажи". Такая фраза была написана на одном из баннеров, оставленных на улице Флоренции.

Отметим, что Влахович перешел из Фиорентины в Ювентус за 70 млн евро. Кроме того, еще 11,6 млн евро были потрачены, на "дополнительные расходы".

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