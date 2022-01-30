Итальянские журналисты встретили вингера Ювентуса в аэропорту перед вылетом в Англию.
Деян Кулусевски, Getty Images
30 января 2022, 21:21
Крайний полузащитник туринского Ювентуса Деян Кулусевски продолжит карьеру в английской Премьер-лиге, где будет защищать цвета Тоттенхэма.
21-летний швед отправился в Англию для завершения своего трансфера в клуб из Северного Лондона. Детали перехода пока неизвестны.
Перед вылетом в Англию итальянские журналисты встретили Кулусевски в аэропорту. Сам футболист фактически подтвердил свой уход из Ювентуса.
"Мне все нравилось здесь. Надеюсь, что вернусь однажды", — заявил футболист.
В текущем сезоне Деян Кулусевски провел за Ювентус 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.