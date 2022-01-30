Украинец перебрался в итальянский клуб.
Владислав Супряга
30 января 2022, 22:37
Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга перешел на правах аренды в Сампдорию до окончания сезона-2021/22.
Генуэзцы имеют право выкупа 21-летнего уроженца Одессы, если он сумеет обратить на себя внимание в Серии А.
А как считаете вы? Как сложится карьера Владислава Супряги в Сампдории?
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