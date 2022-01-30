Италия

Украинец перебрался в итальянский клуб.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга перешел на правах аренды в Сампдорию до окончания сезона-2021/22.

Генуэзцы имеют право выкупа 21-летнего уроженца Одессы, если он сумеет обратить на себя внимание в Серии А.

А как считаете вы? Как сложится карьера Владислава Супряги в Сампдории?

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.