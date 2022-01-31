Италия

Шведский форвард также берет курс на чемпионат мира в Катаре вместе со своей национальной командой.

Контракт шведского нападающего Златана Ибрагимовича с итальянским Миланом подходит к своему завершению летом текущего года, поэтому руководство "россонери" в последнее время усиленно пыталось разузнать в возрастного футболиста его дальнейшие планы.

Согласно информации локального издания La Gazzetta dello Sport, 40-летний исполнитель, после продолжительной паузы, таки пришел к тому, чтобы продлить свои отношения с клубом на один год, как и сезоном ранее.

В текущем сезоне Златана постоянно донимают различные повреждения, однако он успел провести 19 матчей (1068 минут), забив восемь голов и отдав две голевые передачи, после чего ушел на неопределенный по продолжительности период восстановления от повреждения ахиллового сухожилия.

Отметим также и тот факт, что форвард по-прежнему хочет отправиться на чемпионат мира-2022 в составе своей национальной команды, однако для этого шведам необходимо последовательно обыграть в плей-офф Чехию и победителя пары Россия — Польша.