Италия

Валлиец может продолжить карьеру в стане шотландского гранда.

Полузащитник туринского Ювентуса и сборной Уэльса Аарон Рэмси близок к трансферу в Рейнджерс.

Стороны ведут переговоры о полноценной продаже футболиста, однако в дело пытается вмешаться Бернли, который давно проявляет интерес к Рэмси, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Боссы "старой синьоры" намерены уладить все детали до окончания трансферного окна, чтобы наконец распрощаться с ненужным исполнителем.

В текущем сезоне Рэмси сыграл всего пять матчей за Ювентус, не отличившись результативными действиями.

Ранее Ювентус предложил услуги валлийца клубу АПЛ.