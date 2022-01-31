Италия

"Старая синьора" надеется найти клуб для валлийца.

Ювентус не рассчитывает на полузащитника Аарона Рэмси и хотел бы избавиться от него до закрытия зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист Никола Баличе, руководство Ювентуса предложило Вулверхэмптону подписать Рэмси на правах аренды. Этой зимой валлийский хавбек уже отказался от перехода в Ньюкасл, Бернли и Кристал Пэлас.

Действующий контракт Рэмси с Ювентусом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел лишь 5 поединков в футболке "бьянконери".

Ранее сообщалось, что Ювентус отстранит Рэмси от тренировок из-за нежелания покидать клуб.