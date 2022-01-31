Защитник сменит клуб в последний день трансферного окна.
раду дрэгушин, getty images
31 января 2022, 12:41
Защитник туринского Ювентуса Раду Дрэгушин, который первую часть сезона провел в Сампдории, близок к трансферу в Салернитану.
Футболист уже прибыл в Салерно, где после медосмотра подпишет арендное соглашение до конца сезона, сообщает Николо Скира.
В первой половине сезона Дрэгушин провел 15 матчей за Сампдорию в Серии А и Кубке Италии, не отличившись результативными действиями.
Ранее Салернитана объявила о подписании опорного хавбека Коринтианса.