Эдерсон Жозе дос Сантос Лоуренсо да Силва перебрался в Серию А.
Эдерсон, Getty Images
30 января 2022, 12:14
Очередным новичком Салернитаны стал опорный полузащитник Эдерсон Жозе дос Сантос Лоуренсо да Силва — сообщил официальный сайт "морских коньков".
22-летний экс-игрок Коринтианс подписал контракт с Салернитаной до лета 2026 года.
Эдерсон ранее выступал за Деспортиво Бразил (9 матчей в чемпионате, 1 гол), Крузейро (27, 2), Коринтианс (25, 3) и Форталезу (34, 1).
Ранее сообщалось, что Салернитана подписала Фасио.