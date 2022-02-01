Италия

Бизнесмена не стало после продолжительной болезни.

Бывший владелец итальянского Палермо Маурицио Дзампарини скончался в возрасте 80 лет.

В декабре бизнесмен попал в больницу с перитонитом. Его выписали, но спустя несколько дней снова госпитализировали. 1 февраля около 2 ночи он скончался в в клинике Котиньола в провинции Равенна.

Дзампарини был президентом Венеции и Палермо. Под его правлением клубы выходили в Серию А, покупали и продавали футболистов.

В 2019 году Палермо был признан банкротом, а власти Италии арестовали Дзампарини. В последние месяцы Маурицио Дзампарини был потрясен трагедией смерти своего сына Армандо, найденного мертвым в своем доме в Лондоне.

Помимо футбольной деятельности, Дзампарини занимался и другим бизнесом. Он строил торговые центры на Сицилии и супермаркеты.