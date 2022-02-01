Либерато Какаче испытает свои силы с Серии А.
Либерато Какаче, фото ФК Эмполи
01 февраля 2022, 17:24
Эмполи и Сент-Трюйден оформили аренду защитника Либерато Какаче — сообщил официальный Твиттер итальянского клуба.
Аренда с правом выкупа рассчитана до окончания сезона-2021/22.
21-летний новозеландец может сыграть на левом фланге как в защите, так и в полузащите.
Какаче провел 5 матчей за национальную сборную Новой Зеландии и выступал за Веллингтон Феникс (98 матчей во всех турнирах, 4 гола) и Сент-Трюйден (28, 0).
Ранее сообщалось, что Эмполи подписал Качмарски.