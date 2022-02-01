Италия

Либерато Какаче испытает свои силы с Серии А.

Эмполи и Сент-Трюйден оформили аренду защитника Либерато Какаче — сообщил официальный Твиттер итальянского клуба.

Аренда с правом выкупа рассчитана до окончания сезона-2021/22.

21-летний новозеландец может сыграть на левом фланге как в защите, так и в полузащите.

Какаче провел 5 матчей за национальную сборную Новой Зеландии и выступал за Веллингтон Феникс (98 матчей во всех турнирах, 4 гола) и Сент-Трюйден (28, 0).

Ранее сообщалось, что Эмполи подписал Качмарски.