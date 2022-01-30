Италия 30 января 2022, 12:43 Эмполи подписал Качмарски Польский талант продолжит карьеру в Серии А. Иво Качмарски, фото ФК Эмполи 30 января 2022, 12:43 Полузащитник Иво Качмарски перешел из Ракува в Эмполи — сообщил официальный Твиттер клуба Серии А. 17-летний Качмарски будет выступать за Эмполи на правах аренды с обязательством выкупа. Ранее Иво выступал за Борнмут (21 матч, 1 гол во всех турнирах) и Ракув (4, 0). На зимних сборах 2022 года Ракув обыграл Зарю. Команды Ракув Эмполи Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте