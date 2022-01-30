Италия

Польский талант продолжит карьеру в Серии А.

Полузащитник Иво Качмарски перешел из Ракува в Эмполи — сообщил официальный Твиттер клуба Серии А.

17-летний Качмарски будет выступать за Эмполи на правах аренды с обязательством выкупа.

Ранее Иво выступал за Борнмут (21 матч, 1 гол во всех турнирах) и Ракув (4, 0).

На зимних сборах 2022 года Ракув обыграл Зарю.