Украинский форвард попытается реализовать свой потенциал в Италии.
владислав супряга, getty images
02 февраля 2022, 13:47
Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга, перешедший в Сампдорию на правах аренды, определился с игровым номером.
Футболист будет выступать в Италии с цифрой 7 на спине.
Напомним, что арендное соглашение подписано до конца сезона. Кроме того, "моряки" будут иметь право выкупа футболиста.
Дебютировать Супряга в составе Сампдории может уже в это воскресение, 6 февраля в матче 24-го тура Серии А против Сассуоло.
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