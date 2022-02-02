Италия

Украинский форвард попытается реализовать свой потенциал в Италии.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга, перешедший в Сампдорию на правах аренды, определился с игровым номером.

Футболист будет выступать в Италии с цифрой 7 на спине.

Напомним, что арендное соглашение подписано до конца сезона. Кроме того, "моряки" будут иметь право выкупа футболиста.

Дебютировать Супряга в составе Сампдории может уже в это воскресение, 6 февраля в матче 24-го тура Серии А против Сассуоло.

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