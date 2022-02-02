Новичок туринцев поделился эмоциями от своего трансфера.
денис закария, фото ювентус
02 февраля 2022, 17:21
Экс-футболист Боруссии М Денис Закария, который в последний день трансферного окна пополнил ряды туринского Ювентуса, поделился эмоциями после подписания контракта.
Хавбек считает, что от таких предложений не отказываются.
"Это один из тех клубов, о которых я мечтал. Ювентус — любимый клуб моего отца, так что я много знаю о нем. Из таких команд не звонят ежедневно, а потому я не имел морального права отказаться. Здесь все организовано на очень высоком уровне, мне все нравится.
Мы уже поговорили с Аллегри о том, чего от меня ждут, но в подробности не вдавались", — приводит слова Закарии Football Italia.
Отметим, что трансфер обошелся "старой синьоре" всего в пять миллионов евро без учета бонусов.
Дебютировать хавбек за Ювентус может уже в это воскресение в матче против Вероны в рамках 24-го тура итальянской Серии А.