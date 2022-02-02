Италия

Новичок туринцев поделился эмоциями от своего трансфера.

Экс-футболист Боруссии М Денис Закария, который в последний день трансферного окна пополнил ряды туринского Ювентуса, поделился эмоциями после подписания контракта.

Хавбек считает, что от таких предложений не отказываются.

"Это один из тех клубов, о которых я мечтал. Ювентус — любимый клуб моего отца, так что я много знаю о нем. Из таких команд не звонят ежедневно, а потому я не имел морального права отказаться. Здесь все организовано на очень высоком уровне, мне все нравится.

Мы уже поговорили с Аллегри о том, чего от меня ждут, но в подробности не вдавались", — приводит слова Закарии Football Italia.

Отметим, что трансфер обошелся "старой синьоре" всего в пять миллионов евро без учета бонусов.

Дебютировать хавбек за Ювентус может уже в это воскресение в матче против Вероны в рамках 24-го тура итальянской Серии А.