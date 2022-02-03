Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.
фото twitter.com/RayoVallecano
03 февраля 2022, 10:24
В домашнем четвертьфинальном поединке Кубка Испании против Мальорки мадридский Райо Вальекано сумел одержать минимальную победу за счет единственного результативного удара Оскара Трехо с пенальти под занавес первого тайма.
Обзор матча:
Райо Вальекано — Мальорка 1:0
Гол: Трехо, 44 (пенальти).
Райо Вальекано: Димитриевски — Балиу, Суарес, Катена, Родригес — Оскар Валентин, Комесанья (Унаи Лопес, 63) — Паласон (Бебе, 89), Трехо (Сисс, 79), Гарсия (Нтека, 80) — Гвардиола (Силла, 63).
Мальорка: Рико — Маффео, Руссо, Вальент, Коста — Гонсалес (Хопп, 57), Руис (Севилья, 57), Санчес (Батталья, 74), Ли (Кубо, 77) — Анхель (Дани Родригес, 57), Мурики.
Предупреждения: Комесанья, Оскар Валентин, Трехо — Руис, Санчес, Руссо, Маффео, Вальент.