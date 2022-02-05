Италия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс поединка Серии А между Интером и Миланом.

В 24-м туре итальянской Серии А в рамках Derby della Madonnina встретятся Милан и Интер. "Россонери" постараются сократить отставание от идущего на первом месте Интера до одного пункта.

Интер — Милан

Суббота, 5 февраля, 19:00. Стадион Джузеппе Меацца. Марко Гуида — главный арбитр матча. Прямая трансляция на на сервисе Oll.TV

Милан и Интер провели довольно скромное трансферное окно, где немногим больше преуспели именно "змеи". "Россонери" подписали 18-летнего форварда Црвены Звезды, что видится скорее перспективой, тогда как Интер подписал Госенса из Аталанты и экс-подопечного Шевченко Кайседо.

В предстоящем поединке Стефано Пьоли не сможет рассчитывать ни на Златана Ибрагимовича, ни на Анте Ребича, что делает его выбор в атаке крайне ограниченным. Фактически, кроме Леау и Жиру наставнику Милана больше некого выпустить в основном составе, если только не рискнуть и выставить новичка команды Лазетича.

Интер же наоборот, подходит к матчу во всеоружии и готов защищать первую строчку Серии А от посягательств Наполи и Милана. Кроме Госенса и Корреа Индзаги может рассчитывать на всех исполнителей, которые ему доступны.

Перед зимним перерывом Интер имел серию из 14 матчей без поражений и учитывая кадровые потери соседей по городу и стадиону есть уверенность, что она может продлиться. "Нерадзурри" сейчас в очень хорошей форме, чего не скажешь о Милане — заключительный матч с Ювентусом команда провела на таком же посредственном уровне, как и их "бьянконери".

Что касается личных встреч между Интером и Миланом, то в рамках Серии А команды провели 199 поединков, 76 раз победу одержали хозяева предстоящего поединка, 64 матча выиграл Милан, а еще 59 поединков завершились вничью.

Травмированы: Госенс, Корреа — Ибрагимович, Кьер, Ребич, Балло-Туре.