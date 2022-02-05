Италия

Функционер рассказал об игровой форме шведа.

Технический директор Милана Паоло Мальдини заявил, что Златан Ибрагимович может остаться в клубе.

"Златан уверен в себе и знает, чего хочет. Он не притворяется. Он знает, каким может быть возможное продолжение сотрудничества с Миланом.

Если ему не захочется продолжать, он первым скажет об этом. Его желание пока что – продолжить играть за клуб. Он никогда не будет для этой команды обузой – только ценным кадром", — сказал Мальдини.

Отметим, что нынешний контракт 40-летнего шведского форварда с "россонери" действует до лета 2022 года.

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