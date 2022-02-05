Италия

"Россонери" не уступили принципиальному сопернику в розыгрыше итальянской Серии А в сезоне-2021/22.

В европейской географии можно отыскать немало городов, в которых базируются сразу несколько футбольных клубов, что автоматически создает прекрасное пространство для конкуренции в этих локациях. Однако, Италия на этом фоне может похвастаться поединком под названием Derby della Madonnina, на 230-й круг в истории которого мы и заходили все вместе в рамках 24-го тура итальянской Серии A. Битва за Скудетто обостряется с каждым туром, поэтому все претенденты в этот вечер наблюдали за тем, как коллектив Стефано Пьоли пытается не дать подопечным Симоне Индзаги оторваться еще сильнее в турнирной таблице.

У команд было две полноценные недели для того, чтобы привести в порядок собственные кадровые обоймы на фоне безусловно тяжелого отрезка в начале календарного года. Эту паузу тренерские штабы занимали кто как мог, однако контрольным поединкам внимание старались не уделять. Так или иначе, пандемия COVID-19 все еще не отступила, поэтому представители топ-чемпионатов сейчас стараются как можно меньше рисковать. В противном случае — даже не до конца заполненных трибун Джузеппе Меацца в отчетной игре можно было бы не увидеть.

А ведь футболистом, с учетом стиля, который они принялись показывать уже с первых секунд, поддержка была очень даже необходима. Борьба была действительно нешуточного уровня, и под конец первого тайма все эти стыки начали изрядно выводить из себя наставников по обе стороны технической зоны. Прямых столкновений между лагерями не было, но Марко Гуиду атаковали регулярно оба итальянских специалиста.

Футболисты, тем временем, начали создавать первые голевые моменты. Интер атаковал по достаточно простой схеме — переводы мяча на Думфриса, который оставлял не у дел Эрнандеса с завидным постоянством непосредственно в чужой штрафной. Синдром был опасным для "россонери", и на десятой минуте прозвучал первый тревожный сигнал. Нидерландец со второго этажа замкнул подачу Перишича с левого фланга на дальнюю штангу, которых будет еще достаточно много, Тео проиграл верховую борьбу, но гол отменили из-за офсайда.

Для Милана это должно было стать триггером к возвращению в игру, однако голевые моменты продолжал создавать исключительно Интер. Меньян на линии поработал очень добротно, но в итоге пропустил на 39-й минуте, когда партнеры махнули рукой на опеку Перишича при подаче углового с правого фланга от Чалханоглу, и хорват спокойно расстрелял ворота ногой(!) в центре штрафной. Помимо дальнего удара от Тонали перед уходом на перерыв, вспомнить номинальных гостей в атаке было достаточно сложно. С этим и должен был бороться Пьоли во время паузы. А также с Думфрисом, который был уж очень активен в своей зоне.

Наставник Милана решил усилить линию атаки за счет выхода Мессиаса, но далеко не бразилец в итоге оказался главным действующим лицом этой дуэли. "Россонери" раскачивались в своих потугах отыграться достаточно долго, но, когда им таки удалось набрать необходимый темп, их уже сложно было остановить. В отличии от начальной фазы второго тайма, концовка матча получилась действительно огненной.

Горизонт событий на 75-й минуте открыла удачная контратака гостей, которую отбором в центре поля у Алексиса Санчеса начал Оливье Жиру, совершенно незаметный до перерыва, и он же в итоге первым успел к отскоку от блокированного неудачного удара Диаса в завершении. А уже через три минуты Милан и вовсе перевернул игру, так как все тот же француз развернул де Врея на приеме мяча на правом фланге штрафной, пробив под дальнюю штангу, после чего сценарий поединка заиграл совершенно новыми красками.

Интер начал судорожные попытки отыграться после своих провалов в обороне, но команда Индзаги была куда менее заряженной, чем набравшие ход оппоненты. Как итог, "нерадзурри" хватило на несколько потасовок, которых стало еще больше, чем раньше, но не хватило на создание голевых моментов. В то же самое время, игроки Милана слишком завелись, поэтому удаление Тео Эрнандеса за прыжок в подкате со спины против Думфриса был уже откровенным перебором. Нидерландец таки довел оппонента, но его команда при этом проиграла.

В следующем туре миланский Интер сыграет в гостях у неаполитанского Наполи, а Милан на Сан Сиро будет принимать генуэзскую Сампдорию.Интер —1:2Перишич, 39 — Жиру, 75, 78Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Дармиан, 82) — Думфрис, Барелла, Брозович (Весино, 82), Чалханоглу (Видаль, 73), Перишич (Димарко, 70) — Джеко, Лаутаро (Санчес, 70).Меньян — Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес — Беннасер (Крунич, 80), Тонали — Салемакерс (Мессиас, 46), Кессье (Диас, 58), Леау — Жиру.Предупреждения: Чалханоглу, Щкриниар — Романьоли, Диас, Беннасер, Крунич