Италия

Коуч "нерадзурри" оценил прошедший поединок.

Главный тренер миланского Интера Симоне Индзаги прокомментировал поражение в дерби от Милана со счетом 1:2.

"Это футбол. Мы доминировали во всех отношениях. Мы не были достаточно остры в концовке матча. Милану повезло с первым голом, а во втором мяче они сыграли умно. 60 минут матча мы не давали им создавать моменты. Кажется, в момент первого гола был фол на Алексисе Санчесе.

В последние 25 минут мы потеряли контроль над ситуацией, и игра была более открыта. Мы знаем, что поражение причиняет боль, но сильные команды должны уметь анализировать свои ошибки. Все мы знаем, насколько важно дерби, мы не заслуживали поражения, но таков футбол.

До того момента, как Милан сравнял счет, мы практически ничего не позволяли им. Это сложный, но ценный урок, который придаст нам больше решимости заканчивать игры раньше, чтобы мы больше не попадали в такую ​​ситуацию", — сказал Индзаги.

Видео голов и обзор матча Интер — Милан можно смотреть на Football.ua.