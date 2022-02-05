Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 24-го тура итальянской Серии А болельщиков ожидало территориальное дерби между Интером и Миланом, которые, ко всему прочему, ведут непосредственную борьбу за чемпионский титул.

Несмотря на то, что "нерадзурри" выглядели предпочтительнее в первой половине встречи, подопечным Стефано Пьоли удалось после перерыва буквально за несколько минут перевернуть ход принципиального противостояния в свою сторону.

Главным героем встречи, несомненно, стал нападающий "россонери" Оливье Жиру, который оформил на свой счет дубль, забив на 75 и 78 минутах.

Таким образом, благодаря этой победе Милан сократил свое отставание от лидирующего Интера до одного пункта, однако у команды Симоне Индзаги еще есть один матч в запасе.

Обзор матча:

Интер — Милан 1:2

Голы: Перишич, 39 — Жиру, 75, 78



Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони (Дармиан, 82) — Думфрис, Барелла, Брозович (Весино, 82), Чалханоглу (Видаль, 73), Перишич (Димарко, 70) — Джеко, Лаутаро (Санчес, 70).



Милан: Меньян — Калабрия, Калулу, Романьоли, Эрнандес — Беннасер (Крунич, 80), Тонали — Салемакерс (Мессиас, 46), Кессье (Диас, 58), Леау — Жиру.



Предупреждения: Чалханоглу, Щкриниар — Романьоли, Диас, Беннасер, Крунич



На 90+5-й минуте был удален Тео Эрнандес (Милан) (грубое нарушение).