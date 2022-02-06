Наставник генуэзцев рассказал о включении украинца в заявку.
Владислав Супряга, Сампдория
06 февраля 2022, 10:28
Главный тренер Сампдории Марко Джампаоло прокомментировал включение в заявку на матч против Сассуоло Владислава Супрягу.
"Супряга — молодой футболист. Он добавил команде свежести. Но ему нужно акклиматизироваться к итальянскому футболу. Но у Сабири тоже есть свои качества.
Мы бы могли поступить другим образом, но ситуация заставила провернуть именно такой трансфер. Нужно с этим смириться", — сказал Джампаоло перед игрой.
Матч Сампдория — Сассуоло состоится шестого февраля. Начнется поединок в 16:00 по киевскому времени.
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