Италия

Наставник генуэзцев рассказал о включении украинца в заявку.

Главный тренер Сампдории Марко Джампаоло прокомментировал включение в заявку на матч против Сассуоло Владислава Супрягу.

"Супряга — молодой футболист. Он добавил команде свежести. Но ему нужно акклиматизироваться к итальянскому футболу. Но у Сабири тоже есть свои качества.

Мы бы могли поступить другим образом, но ситуация заставила провернуть именно такой трансфер. Нужно с этим смириться", — сказал Джампаоло перед игрой.

Матч Сампдория — Сассуоло состоится шестого февраля. Начнется поединок в 16:00 по киевскому времени.

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