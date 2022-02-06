Италия

В честь дебюта Владислава Супряги в новом клубе рассказываем, как в Генуе играл другой украинец

Одним из главных украинских трансферов зимнего трансферного окна стал долгожданный переход Владислава Супряги из киевского Динамо в Италию. За последние полгода мы услышали едва ли не дюжину клубов из Апеннинского полуострова, куда может перебраться 21-летний нападающий, но с энной попытки его добыла Сампдория. Что ж, внимание украинских любителей футбола сейчас ловко переключится с одного генуэзского клуба на второй – совсем без нашего внимания этот прекрасный город пробыл недолго.

В истории Сампа Владислав станет не первым украинцем. Более того — не первым экс-игроком Динамо. Приход Алексея Михайличенко ознаменовался для Дории Скудетто сезона 1990/1991, а потому навсегда вошел в историю.

Предыстория

Италия стала одной из самых популярных стран для советских футболистов, когда перед ним наконец-то открылся "железный занавес". Еще перед отъездом Михайличенко в Ювентус перешли Александр Заваров (в 1988-м) и Сергей Алейников (в 1989-м). Можно было посоветоваться и разузнать о новой стране у друзей, подумаете вы? Куда там – даже закат советского времени проходил в духе всех "прелестей" эпохи, а сам Михайличенко это затем описывал так: "Тогда многое, увы, решалось еще по-советски. Были какие-то тайны, недомолвки… Поэтому целостного восприятия перехода в Сампдорию как начала нового этапа в жизни моя память не сохранила. Мне сказали: "Собирайся!", вручили паспорт с визой, билет на самолет — и вперёд!"

В сезоне 1989/1990 Сампдория заняла 5-е место в Серии А, хотя до чемпионского Наполи Диего Марадоны ей было всего 8 пунктов (пусть и при двух за победу) и уступила тому же Наполи в финале Кубка Италии. Зато удача команде югославского специалиста Вуядина Бошкова улыбнулась в Кубке обладателей Кубков – со второй попытки она добыла этот трофей. В 1989-м в финальном матче Дорию обыграла Барса (которая спустя 3 года победит генуэзский клуб и в финале последнего в истории Кубка европейских чемпионов), а в 1990-м Сампа одолела бельгийский Андерлехт. Виктория была добыта в овертайме, дублем отметился Джанлука Виалли.

Михайличенко приходил в команду совсем иного уровня, нежели Супряга. Впрочем, и сам Алексей для киевского Динамо имел не то значение, и бело-синие образца 1990-го года являли собой пусть и последние вздохи, но легендарной команды 1986-го года, которая в 1988-м в других футболках дошла до финала Евро.

Михайличенко – ярчайший пример футболиста, который раскрылся поздно. Долгие годы он бегал на стадионе Динамо за дубль киевского клуба, лишь изредка подбираясь к основе. Когда в 1986-м году подопечные Валерия Лобановского добыли Кубок Кубков – 23-летний Алексей на протяжении всего турнира сыграл лишь десяток минут.

Потом быстрый левый полузащитник все это время, если его можно назвать упущенным, компенсировал сполна. И игрой на Евро-1988, и выступлениями на Олимпиаде того же года, и множеством голов и передач в составе киевского клуба. К слову, в 1988-м Алексей еще и попал в четверку лучших футболистов Европы по версии известного французского журнала, который недавно многие так проклинали!

Встречали как героя, совсем не провожали, но назад немного даже ждали

Для Сампдории приход футболиста с таким багажом был солидным усилением, даже несмотря на травму украинца, из-за которой он пропустил американский Мундиаль-1990. Если Супрягу сейчас берут в лучшем случае под плотную конкуренцию с Капуто, Габбьядини и Квальяреллой, то Михайличенко брали под основу.

Многим ли из украинских футболистов в честь перехода устраивали выставочный матч? Лесик же этого удостоился, и даже забил в Генуе в ворота своего уже нынешнего клуба за сборную СССР. А затем в том же матче сыграл и за Самп, приняв капитанскую повязку от самого Роберто Манчини… душевно! И сразу возникает вопрос: вам тоже кажется, что легендарный и "проклятый " для соседей Дории стадион Луиджи Феррарис почти за 32 года нисколечко не изменился?

Языковой барьер является проблемой для многих украинских футболистов сейчас, потому чего уж говорить о былых временах. Для Михайличенко плюсом был главный тренер – Вуядин Бошков. Как мы уже писали выше, он югослав (а конкретнее – серб) и имел среднее знание русского языка. Даже если не все мог сказать – точно мог понять. Как рассказывал сам футболист – Бошков общался с ним на суржике. Смеси сербского и русского, разумеется.

Впрочем, как настоящий профессионал Алексей быстро выучил итальянский язык. Он рассчитывал задержаться на Апеннинского полуострове явно не на год.

В составе "блючеркьятти " наш земляк забил 4 гола. Один — в первом матче Суперкубка УЕФА против Милана, который закончился 1:1 (именно украинец открыл счет, отлично воспользовавшись классной передачей Роберто Манчини), после чего россонери без проблем одолели генуэзцев дома со счетом 2:0. В рамках же Серии А Михайличенко забил два мяча в ворота Болоньи и один – в ворота Пизы.

Ближе к весне и золотой развязке сезона Алексей потерял место в старте и вступил в открытый конфликт с главными звездами команда – Манчини и Виалли. Самое интересное, что сложно назвать этому причину — кроме разве что ревности итальянцев…

Впрочем, зайти в клуб на один год, который стал для него единственным чемпионским в богатейшей истории – это джекпот. Летом 1991-го Михайличенко перебрался в шотландский Рейнджерс, где продолжил штамповать золотые медали. В самой Сампдории, по словам Алексея (личные связи у него там остались и после ухода, как минимум с Бошковым, который работал в Генуе еще год, а позже вернулся), при взгляде на эту картину уже начали подшучивать, что потеряли фартового игрока. Нет, действительно, вы только вдумайтесь: человек стал чемпионом 7 лет подряд – по разу с Динамо и Сампдорией и 5 с Рейнджерс.

Нормального отношения к украинцу в Генуе действительно не было – как от руководства, так и от лидеров команды. Возможно, это было связано с некой унификацией западными людьми всего советского — его-то любить действительно было не за что. Но ведь данная версия никак не вяжется с пафосным приемом, верно? Только если он не был условием советской стороны…

Одно скажем точно – Алексей Михайличенко навсегда вписан в славную историю Сампдории золотыми буквами. Нужно уметь заходить даже на сезон. Именно герой нашего материала – первый украинский футболист, выигравший Серию А (хотя "юридически " таковым является Андрей Шевченко), и уж точно первый и единственный советский, который достиг этой скалы.

Нынешнюю команду со временами славного динамовца объединяет лишь Марко Ланна. Да-да, коренной генуэзец и столп обороны той великой Дории с недавних пор является президентом клуба, потому Владислав может поговорить с боссом не только о голах и деньгах.

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