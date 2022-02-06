Италия

Наставник римского клуба прокомментировал победу над Фиорентиной.

В рамках 24-го тура итальянской Серии A римский Лацио сумел одержать гостевую победу над Фиорентиной (3:0), отправив в ворота соперников все три своих мяча по ходу второго тайма.

Фиорентина — Лацио 0:3 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "орлов" Маурицио Сарри по завершении встречи прокомментировал успех своих подопечных, упомянув факт четвертого "сухого" поединка подряд в их исполнении.

"Мы не можем не отметить качества и терпение наших игроков, так как иногда стоит отойти глубоко в оборону ради быстрых выходов в контратаки. Я всегда говорил, что стартовый состав наставнику всегда диктуют сами футболисты и их персональные характеристики. В особенности — нападающие.

Не думаю, что этот успех стал простым стечением обстоятельств, так как мы — единственная команда, которая сыграла после паузы в 65-70 часов после предыдущей игры, что точно сказалось на нашем физическом состоянии. У других команд тоже были игры, но не настолько часто, как у нас.

Голы Иммобиле с выходом в атаку через длинный пас — новые рубежи Саррибола. В Лацио мы столкнулись с ситуацией, когда в команде есть форвард, забивающий по 30 голов за сезон, поэтому было бы глупо избегать использования его характеристик.

Что касается обороны и четвертого матча кряду без пропущенных голов, то даже без Франческо Ачерби мы сумели удержать своих ворота в неприкосновенности. Луис Фелипе чуть больше подходит под наш стиль игры, но Патрик в последнее время меня удивляет. Он очень интенсивен в отборе и хорошо читает игру.

За последнюю неделю многое было сказано о нашей минувшей трансферной кампании. Могу добавить только то, что, когда у вас есть игроки, которых вы не планируете использовать, было бы правильно отдать их в более подходящие клубы. У меня с этим никогда не было проблем.

В остальном, трансферный период завершен, а у нас есть набор футболистов, у которых я вижу улучшения в последние два месяца и получаю удовольствие от тренировок.

Мы вновь вошли в ритм с играми через два дня на третий, поэтому нагрузка на футболистов будет только возрастать", — заключил итальянский специалист.

В следующем туре римский Лацио будет проводить домашний матч против Болоньи.