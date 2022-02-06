Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках 24 тура итальянской Серии А Аталанта в домашних стенах уступила Кальяри со счетом 1:2.

Первый тайм выдался за Аталантой, хотя команда не показала своей привычной игры. А второй тайм начался со взятия ворот. Далберт выдал шикарную передачу на Перейро, а футболист пробил сильно по центру ворот.

Уже через одну минуту Аталанта осталась в меньшинстве. Страж ворот "бергамасков" Хуан Муссо подвел свою команду. Но несмотря на это Аталанта счет сравняла. Хосе Паломино подловил мяч в штрафной и головой переиграл Краньо.

Спустя три минуты команда из Сардинии отправила в ворота Росси, который сменил Муссо, второй мяч. Белланова прострелил в штрафную, где Перейро остался совсем один и оформил дубль.

Аталанта — Кальяри 1:2

Голы: Паломино, 65 — Перейро, 50, 68

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Паломино, Джимсити, Пеццелла (Мэле, 46), Фройлер, Малиновский, Пашалич (Росси, 54), Пессина (Бога, 58), Копмейнерс, Муриэль (Сапата, 58; Михэилэ, 72).



Кальяри: Краньо, Белланова (Чеппителли, 87), Гольданига, Оберт (Карбони, 87), Ловато, Ликояннис, Дейола (Курфалидис, 90), Марин, Грасси, Перейро, Далберт (Базелли, 78).

Предупреждения: Далберт, Грасси, Дзаппакоста, Дейола, Краньо, Гольданига.

Удаление: Муссо.